Gençlerden kan bağışı
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Gençlerden kan bağışı

Gençlerden kan bağışı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Ünye ilçesinde Kızılay Gençlik Kolları, 17 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gecesi Cumhuriyet Meydanı'nda kan bağışı gerçekleştirdi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Kızılay Gençlik Kolları, 17 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gecesi Cumhuriyet Meydanı'nda kan bağışı gerçekleştirdi.

Özellikle kan ihtiyacının çok olduğu ve kan bağışının önemini bir kez daha vurgulamak anlamıyla toplanan Kızılay Gençlik Kolları, 17 kişilik ekibiyle kan bağışında bulundu.

Hakan Küçük, "Bu akşam arkadaşlarımızla beraber yasağın ilk gününde kan bağışımızı gerçekleştirdik. Pandemi süreci içerisinde kan ihtiyacının yoğun olduğu zamanlarda gençlik kolları olarak elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız. Tabii sadece gençlik kolları olarak değil, gönüllülerimizi de bağışa dahil etmek istedik. Onlarda bu duyarlılığımıza hassasiyet göstereceklerdir" dedi. - ORDU

Gençlerden kan bağışı
Gençlerden kan bağışı
Gençlerden kan bağışı
Gençlerden kan bağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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