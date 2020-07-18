Gençlerden Güder'e teşekkür ziyareti
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Gençlerden Güder'e teşekkür ziyareti

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya Şube Başkanı Mehmet Sağdıç ve yönetimi gençliğe yönelik çalışmalarından dolayı Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret etti.

Gençlerden Güder'e teşekkür ziyareti
18.07.2020 17:43 | Son Güncelleme: 18.07.2020 19:12

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya Şube Başkanı Mehmet Sağdıç ve yönetimi gençliğe yönelik çalışmalarından dolayı Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret etti.

Güder, "Biz bir ve beraber olduğumuzda Malatya'mıza, memleketimize birçok eseri kazandıracağımıza canı gönülden inanıyoruz" dedi.

MTTB Malatya Şube Başkanı Mehmet Sağdıç ve yönetimi, gençlik ile ilgili yapılan projeler ve gençliğe verdiği değerden dolayı teşekkür etmek için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkür ziyaretinde bulundu. MTTB Başkanı Sağdıç, çalışmalardan dolayı Başkan Güder'e minnettar olduklarını ifade ederken, yapılacak çalışmalarda her zaman destek olacaklarını kaydetti.

Milli Türk Talebe Birliği yönetiminin ziyaretinin kendilerini memnun ettiğini dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Milli Türk Talebe Birliğine Başkanıma ve yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Gençlik denince akan sular duruyor tabiri caiz ise. Gençlik hamur gibidir. Siz hamura nasıl şekil verirseniz hamur o şekilde şekillenir. Tabi bu hamuru yoğurmak sivil toplum örgütlerinin, kanaat önderlerinin, yerel yönetimlerin, merkezi hükümetlerin birinci görevleri arasındadır. Bizde görevlerimizi yerine getirme ifa etme adına geldiğimiz günden bu yana gençlik için bir seri çalışmalar başlattık" dedi.

İlçenin farklı noktalarında Gençlik Merkezlerinin kurulduğunu ifade eden Başkan Güder, "Gençlik Merkezlerimizden ilki özellikle bölgemizde bulunan, belediyemizin ukdesinde bulunan binaların gençlik merkezine dönüştürülmesi noktasında çalışmalarımızı başlattık. Elhamdülillah Hanımınçiftliği'nde Belediyemizin olduğu binayı Gençlik Merkezi haline getirdik. Şuan gençlerimizin kullanabileceği, istifade edebileceği bir düzeye gelmiş oldu. İnşallah yakın bir süreçte o gençlik merkezimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Yine Orduzu'daki Gençlik Merkezimiz için yapılacak yerde çalışmalar yaptık. Belediye binamızın yıkımını gerçekleştirdik. Daha modern, gençliğe hitap edebilecek, onların bi çok ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde en kısa bir gençlik merkezi yapıp, Orduzu'muzun Orduzu'daki gençliğimizin istifadesine sunacağız. Özellikle gençlik ile alakalı olarak diğer çalışmalarımızı Gençlik Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'yla bir dizi görüşmeler yapmıştık. Özellikle 2019 Mayıs ayında Sayın Cumhurbaşkanımız ile Kızılcahamam'da yapmış olduğumuz görüşmeler, istişareler neticesinde sayın vekillerimiz ile beraber Gençlik Spor Bakanımız ile görüştük. Battalgazi'nin bir dizi, bir seri gençlik tesislerine ihtiyacı olduğunu kendilerine ifade etmiştik. Kendileri de 2019'da olmasa dahi, 2020 yılında taleplerimizi dikkate alacağını, taleplerimize cevap vereceğini ifade etmişti. Yaklaşık 2 hafta önce Gençlik ve Spor Bakanımız Malatya'yı ziyaret ettiler ve müjdelerini sıraladılar. Müjdelerinin çoğunun Battalgazi ilçesinde olması bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. İnderesi'nin olduğu yerde Gençlik Kampı'nın yapılması hem Malatya olarak hem ulusal olarak ve uluslar arası gençliğe de hizmet edebilecek bir gençlik kampı Malatya'mıza kazandırılacak. Yine 5 bin seyirci kapasiteli uluslar arası oyunların oynanabileceği bir kapalı spor salonumuz Battalgazi'mize kazandırıldı. Yine bunun yanında bir jimnastik salonu Battalgazi'mize kazandırıldı. Bunun yanında 20'ye yakın gerek halı saha olsun gerek çim sahalar olsun basketbol, voleybol sahaları kazandırıldı. Diğer tarafta yarı olimpik bir yüzme havuzu ve etrafındaki tertibatıyla Battalgazi'mize kazandırıldı. Bunların hepsinin amacı gençliğe hizmet etmek, gençliği ileriye doğru daha iyi hazırlamak ve gençliğin ihtiyacını karşılamak. Bu hedefi kendimize belirledik ve bu minval üzerinde yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Amacımız daha güzel bir Malatya inşa etmektir" diyen Güder, "Özellikle Gençlik Spor Bakanlığı tarafından bölgemize kazandırılan tesisler için sayın milletvekillerimiz başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Biz bu büyükşehirin icraatıdır, bu küçük şehrin icraatıdır şeklinde bugüne kadar algılamadık, bundan sonra da böyle bir düşüncemiz kesinlikle olmayacaktır. Yapılan yatırımlarım Malatya'ya yapıldığının idrakindeyiz, farkındayız. Biz şunu biliyoruz; biz bir ve beraber olduğumuzda Malatya'mıza memleketimize birçok eseri kazandıracağımıza canı gönülden inanıyoruz. O yüzden tüm çalışmalarımızı hem Büyükşehir Belediye Başkanımız ile hem milletvekillerimiz ile gerçekleştiriyoruz. Amacımız daha güzel bir Malatya inşa etmek. Geleceğimiz olan gençlerimize daha güzel bir Malatya'yı emanet etmek. Çünkü biz şuan Malatya'mızı, makamları emanet olarak aldık, emaneti bizden sonrakilere daha güzel bir şekilde, üzerine bir şeyler koyarak bu emaneti teslim etmek istiyoruz. Bunu yaparken sivil toplum örgütlerimiz, başta Milli Türk Talebe Birliği olmak üzere Türkiye'mizde olduğu gibi Malatya'mızda da gençliğimizi istikametini belirleme noktasında, onlara ahlaki ve etik değerleri kazandırma noktasında çok güzel çalışmalara imza atıyorlar. Taktire şayan çalışmalar sergiliyorlar. Biz de burada bu sivil toplum örgütümüzün yanında olduğumuzu, gençlerimizin emirlerine amade olduğumuzu belirtmek istiyorum. Tekrar başkanıma ve yönetimine bugüne kadar göstermiş olduğu üstün başarılardan dolayı teşekkür ediyorum, başarılarının artarak devam etmesini cenabı Allahtan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Osman Güder'in her zaman gençlerin yanında olduğunu kaydeden MTTB Malatya Şube Başkanı Mehmet Sağdıç da, "Öncelikle Battalgazi Belediye Başkanımız, kıymetli ağabeyimizi Osman Başkanımızı Milli Türk Talebe Birliği Malatya İl Başkanlığı olarak genel merkezimizin selamını ileterek ziyaret etmekteyiz. Başkanımızın pandemi öncesinde ve sonrasında yapmış olduğumuz çalışmalar ve faaliyetlere desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Özellikle bizim de dernek merkezimizin Battalgazi ilçesi sınırları içerisinde olması ve gençlik ile ilgili çalışmalara ön ayak olması ve gençlere de değer vermesi bizler için önemli. Gençlik ve Spor Bakanımızın da burada olması münasebetiyle, Hanımınçiftliği ve Orduzu'ya, bizim özellikle gençlik teşkilatlarımızın olduğu mevkilerde, gençlik merkezlerinin açılmasına sebep olduğundan dolayı gençliğe ve gençlik çalışanlarına böyle hizmetlerinden dolayı bizlerde Milli Türk Talebe Birliği olarak kendisine minnettarız. Öğrenci hareketi olarak bu tür çalışmalara hem destek verip hem de bu destekleri bize açan başkanımızı ziyaret etmek istedik. Ayrıca da bizim kendi kültür yayınlarımızdan çıkardığımız 'Hukuka Genç Bakış', 'Sağlık Bilimlerine Genç Bakış' kitaplarımızı takdim etmek için yönetim kurulu olarak ziyaret edip Genel Başkanımız İsmail Karayel'in de hususi olarak teşekkürlerini iletmek için buradayız. Başkanımızdan bu gençlik çalışmalarına daha fazla katkı ve Bakanlıkla beraber gençliğin yolunu açan daha çok çalışma bekliyoruz. Milli Türk Talebe Birliği olarak da bizler de başkanımızın yanında her daim güçlü bir şekilde ülkemize, milletimize özellikle de Battalgazi ilçesine hizmet etmek için buradayız. Başkanımıza bizlere zaman ayırdığı için de teşekkür ederim" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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