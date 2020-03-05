Gençlerden emniyet güçlerine anlamlı ziyaret

05.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:43

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Erzincan Gençlik Merkezi'nden emniyet güçlerine anlamlı ziyaret. Erzincan Gençlik Merkezi Müdürü H. Ertuğrul Köroğlu, Gençlik Liderleri ve gönüllü gençler Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde bulunan Emniyet noktasını ziyaret edip Türkiye'nin içinde bulunduğu bu zor günlerde emniyet kuvvetlerini yalnız bırakmayarak Erzincan gençliğinin her zaman yanlarında olduğunu gösterdiler. Gerçekleştirilen ziyaretlerde emniyet güçlerine tatlı ikramında bulunan gençlere emniyet güçleri teşekkür ettiler.



Erzincan gençliğinin her zaman devletinin ve milletinin yanında olduğunu belirten Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, "Hepimiz bu memleket içi canımızı seve seve feda etmeye hazırız. Atalarımız bu vatanı bizlere emanet etti. Bizlerde çocuklarımıza emanet etmek için gerekli mücadeleyi göstereceğiz. Bu mücadelemizin ön cephesinde askerimiz ve polisimiz bulunuyor. Dünden bugüne kadar bu vatan savunmasında canını hiçe sayarak şehit olan kardeşlerimizin mekanı cennet olsun." dedi.



Emniyet güçleri ise bu ziyaretlerin emniyet camiası için çok önemli olduğunu, kendilerine güç verdiklerini, teröre karşı mücadele azimlerini kamçıladıklarını ifade ederek, ziyaretlerinden dolayı gençlere teşekkür ettiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA