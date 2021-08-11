Gençlerden büyük beğeni

Abdurrahman Delen'in, 'Yeşil Ördek' türküsü geçtiğimiz hafta tüm dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.

Ünlü halk ozanı şair ve yazar Abdurrahman Delen, iki ay önce ilk teklisi 'Yeşil Ördek' türküsüne klip çekmişti. Yönetmenliğini Bekir Erdem Öz ve Mehmet Öz'ün yaptığı anonim türkünün klibi pandemiden dolayı bir süre ertelenmişti. Klip geçtiğimiz hafta tüm dijital platformlarda yayınlanmaya başladı. Gençler tarafından büyük ilgi gören ve çok izlenen klibin başarısından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Delen, "Türküyü okuma amacım, zaten gençlere türkülerimizi sevdirmekti. Türküler bizim özümüz nesilden nesile geçen... Özellikle Z kuşağı inanılmaz araştırmacı ve meraklı. En güzel yorumlar da onlardan geldi. Bu bana ilham verdi. İnşallah ikinci klibi gençlerle birlikte çekeceğim" dedi.

Kaynak: Snob Magazin