Gençlerden Başkan Demirbaş'a teşekkür ziyareti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Barbaros Mahallesi gençleri, mahallelerini ziyaret edip istek ve taleplerini dinleyerek yerine getiren Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret ederek teşekkür etti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Barbaros Mahallesi gençleri, mahallelerini ziyaret edip istek ve taleplerini dinleyerek yerine getiren Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret ederek teşekkür etti.

Gençlere yönelik sportif aktiviteleri ve yeni projeleri hayata geçirme imkanı elde eden Çubuk Belediyesi, gençlerden ve ailelerinden tam not alıyor.

"Her genç mutlaka bir branşta spor yapacak" sloganından hareketle Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü'nü faaliyete koyan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, mahallelerdeki gençleri ziyaret ederek gençlerin görüş ve önerilerini almaya devam ediyor.

Barbaros Mahallesi'ndeki gençlerin taleplerini dinleyen ve parklarda düzenleme yapılması için ilgili müdürlüklere talimat veren Başkan Demirbaş, Barbaros Mahallesinde gençlere yönelik yarı olimpik yüzme havuzu ve spor kompleksi yapımının başladığının müjdesini vermişti.

Başkan Demirbaş'ın yaptığı ziyaretin ardından mahalle gençleri Başkan Demirbaş'ı makamında ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.

Mahalle gençlerini temsilen Kamber Can Bozkuş, Ali Efe Özdemir, Hamza Furkan Yar ve Emirhan Ayalp'ı makamında kabul eden Başkan Demirbaş, gençlerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gençlere ilçede yapılacak projeleri anlatan Demirbaş, yeni hizmete giren belediye binasını da gezdirdi.

Bir süre gençlerle sohbet eden Başkan Demirbaş, şunları söyledi:

"Çubuk Belediyesi olarak ilçede yaşayan tüm vatandaşlarımızın dertleriyle dertleniyor, onların sorunlarına en kısa sürede çözüm bulabilmenin mücadelesini veriyoruz. Barbaros Mahallemizin gençleri de mahalle ziyaretimizde futbol oynuyorlardı. Bizden parklara yeni bir düzenleme istemişlerdi. Biz de gerekli talimatları verdik ve bu konuda gerekli çalışmalara başladık. O bölgede yaptığımız projelerimizi kendilerine anlattık. Çok mutlu oldular. Gençlerimizin spor aktiviteleriyle uğraşması, enerjilerini böyle olumlu alanlarda atmaları bizlerin de en önemli arzusu. Sağ olsunlar bugün de hem yeni belediye binasının hayırlara vesile olmasını dilemek hem de teşekkür etmek için ziyarete geldiler. Ben de bu nazik düşünceleri için kendilerine teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner