Gençlerden atletizm kursuna büyük ilgi
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Gençlerden atletizm kursuna büyük ilgi

Gençlerden atletizm kursuna büyük ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen atletizm kursuna gençler yoğun ilgi gösterdi.

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen atletizm kursuna gençler yoğun ilgi gösterdi.

Gençlerin yaz tatili dönemini verimli geçirebilmeleri, sevdikleri ya da ilgi duydukları spor branşlarında eğitim alabilmeleri amacıyla ücretsiz olarak düzenlenen Bozüyük Belediyesi Yaz Spor Okulları sporun adresi oldu. Çeşitli spor branşlarında eğitim alan gençler atletizm branşına da ilgi gösteriyor. Öte yandan dünyanın en eski sporlarından biri olan atletizm ile tanışan ve devam eden çocukların okul başarısı ve kendilerine olan güvenleri artıyor, disiplin kazandıkları için karar mekanizmaları gelişiyor, arkadaşlarıyla daha iyi ilişkiler kurabiliyorlar. El, kol, bacak koordinasyonları çok gelişen çocuklar buradan isterlerse ve yetenekleri varsa diğer spor dallarına daha avantajlı olarak geçiş yapabiliyor. - BİLECİK

Gençlerden atletizm kursuna büyük ilgi
Gençlerden atletizm kursuna büyük ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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