Gençlerden 'Afet Bilinci' eğitimi

23.11.2019 11:15 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:20

AK Parti'nin üniversite Gençlik Kolları (ÜniAK ) birimi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile ortaklaşa 'Temel Afet bilince Eğitimi' gerçekleştirdi.



Eğitimde katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afet etkileri, yaşanan mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.



"Eğitimlerimiz sürecek"



AK Parti Malatya Gençlik Kolları tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "ÜniAK birimi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ortaklaşa 'Temel Afet Bilinci Eğitimi' gerçekleştirdik. Bu tarz sertifikalı eğitimler ve diğer programlarımız devam edecek. Etkinliklerimizde bizimle beraber olmak için sosyal medya hesaplarımızdan iletişime geçebilirsiniz" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

Kaynak: İHA