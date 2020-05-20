Gençlerden 19 Mayıs'a anlamlı video Gençlerden 19 Mayıs'a anlamlı video Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kılavuz Gençlik öğrencileri anlamlı hazırladıkları video ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Gençlerden 19 Mayıs'a anlamlı video

KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kılavuz Gençlik öğrencileri anlamlı hazırladıkları video ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Gençlik ve Spor Bayramını korona virüs tedbirleri çerçevesinde açık alanlarda kutlayamıyor. Ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik Modeli öğrencileri ise anlamlı bir video ile 19 Mayıs Bayramını kutladı. Videoda farklı dalda başarılı olan gençler kendi alanları ilgili çalışmalar yaparken al bayrağımızı bir birlerine devrediyorlar.

Kılavuz Gençlik Modeli'nin bünyesinde birçok eğitim alan gençlerden Milli basketbolcu, yüzücü, kemani, ressam ve yazılımcı gibi başarılı olan gençler Büyükşehir Belediyesin sağladığı olanaklardan duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler. Gençler videoda başarılarının yanında aynı zamanda Al Bayrağımızın, bağımsızlığımızın önemini vurguladı. Video Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından izlenebiliyor.

Kaynak: İHA