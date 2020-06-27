Gençlerde Unutkanlığın Sebebi Aşırı Teknoloji Kullanımı mı? Gençlerde unutkanlığın sebebi nedir? Genç yaşlarda görülen unutkanlığın sebebi bilgisayar ve akıllı telefon gibi teknolojik cihazlar mı? Medicana Avcılar Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr.

Gençlerde unutkanlığın sebebi nedir? Genç yaşlarda görülen unutkanlığın sebebi bilgisayar ve akıllı telefon gibi teknolojik cihazlar mı? Medicana Avcılar Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Sevinç Ümit, konu ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde.

Gençlerde Unutkanlığın Sebebi Nedir?

Bilgisayar, telefon gibi çeşitli teknolojik aletlerin günümüzde kullanımının çok artması nedeniyle de unutkanlık probleminin genç yaşlara kadar indiğini belirten Dr. Ümit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sistemik hastalıklar, tiroid bezlerinde problem olması sonucu gelişen guatr hastalığı, şeker hastalıkları gibi hastalıklar da doğru şekilde tedavi edilmediği sürece unutkanlığa neden olabiliyor. Bu hastalığın bir uzman kontrolünde doğru şekilde tedavi edilmesi unutkanlık probleminin görülmesi riskini ortadan kaldırıyor. Ayrıca unutkanlık probleminin gençlerde görülmesinin en büyük nedenlerinden olan bilgisayar ve telefon gibi teknolojik aletlerin kullanımının sınırlandırılması ile unutkanlık probleminin bir miktar önüne geçilebileceği düşünülüyor" dedi.

Dr. Ümit, Unutkanlığın arkasında genelde depresyon, anksiyete, uyku bozuklukları, vitamin eksiklikleri sonucu oluşan rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Bu vitamin eksikliklerinin başında ise B12 ve folat geliyor. Tiroid hormonlarında görülen herhangi bir problem de unutkanlığa neden olabiliyor ve bu problemin uzmanlar tarafından mutlaka araştırılması tavsiye ediliyor" şeklinde konuştu.

Unutkanlık probleminin ciddiye alınması gereken bir problem olduğunu belirten Dr. Ümit, "Depresyon en sık karşılaşılan unutkanlık nedenlerinden biridir. Depresyon, sinir sistemi biyokimyasının kişiyi zorlayan nedenlerle bozulması, dolaylı olarak da sinir sisteminin işlevini kaybetmesi olarak tanımlanıyor. Belirtileri heyecan, takıntı, uykusuzluk veya aşırı uyku durumu, odaklanma problemleri olarak sayılıyor. Kişide odaklanma problemi olması nedeniyle de unutkanlık görülebiliyor. Günümüz şartlarında çalışma koşullarının yoğun olması, bu duruma bağlı olarak çalışanların sürekli stres altında kalması, geçim zorluğu, hava kirliliği depresyona yol açan etkenler arasında. Depresyonun tedavi edilmesi durumunda, depresyona bağlı olarak gelişen unutkanlık problemi de ortadan kalkabiliyor. Günümüzde çeşitli ilaç ve psikoterapi yöntemi ile depresyon tedavisi yapılabiliyor. dedi.

Dr. Ümit, "Kilo problemi yaşayan kişiler hızlı şekilde kilo vermek istediği için sonrasında ihtiyacı olandan çok daha az beslenmeye başlıyor bu durum da gerekli vitamin ve minerallerin alınmasını engelliyor. Gerektiği kadar, zamanında ve doğal ürünlerle yani vitamin ve mineral ihtiyacını karşılayabilecek besinlerle beslenmek, kötü beslenme sonucu ortaya çıkan unutkanlık problemini ortadan kaldırabiliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Tamindir