Gençlerde İnmeye Rastlamak Mümkün Mü?

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Genç yaşlarda yaşanan inme hastalığı hakkında merak edilenlere cevap veren Doç. Dr. Karadeli, şunları söyledi: "Genç inme, genç yaşta olan hastalardaki inmedir. Genç yaşlarda yaşanan inmelerin büyük çoğunluğunu genetik faktörler oluşturuyor. Genç yaştaki inme hastalarında umut veren en önemli nokta ise tedaviye hızlı bir şekilde cevap verebiliyor olmalarıdır."