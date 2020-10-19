Gençlerbirliği - Yukatel Denizlispor Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig 2020-2021 sezonunun 5. hafta maçları başladı. Buna göre Gençlerbirliği - Denizlispor bugün karşı karşıya gelecek. Maç 19 Ekim Pazartesi günü yani bugün oynanacaktır. Peki Gençlerbirliği - Denizlispor maçı saat kaçta başlayacak, hangi stadta oynanacak, ücretsiz olarak hangi kanalda yayınlanacak?