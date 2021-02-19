Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor maçına hazır

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, bu maç öncesi son antrenmanını Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı. Yaklaşık 1,5 saat süren idman, son bölümde yapılan çift kale maçla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Diego Angelo, Mattias Johansson, Giovanni Sio ve Bogdan Stancu, yarınki maçta görev yapamayacak.

Yeni transferlerden Sandro Lima, teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın şans vermesi durumunda Yukatel Denizlispor'a karşı forma giyebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar