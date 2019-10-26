Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor maçına hazır

26.10.2019 17:16

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı.

Yaklaşık bir saat süren antrenman, taktik çalışmayla son buldu.

Eryaman Stadı'nda saat 16.30 başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.

Kaynak: AA