Gençlerbirliği Yine Eskişehir Yolcusu

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasındaki Gençlerbirliği-Gazişehir Gaziantep karşılaşması, Eskişehir'de oynanacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osmanlı Stadı'nda devam eden zemin çalışması nedeniyle karşılaşmanın Yeni Eskişehir Stadı'na alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 15 Aralık Cumartesi günü oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak maçın biletlerinin, bugün saat 16.00'dan itibaren 11 liradan satışa çıkacağı, kombine biletlerin de geçerli olacağı kaydedildi.