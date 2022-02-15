Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Yılport Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, maçın son anlarında yedikleri golle berabere kalmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Diyadin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Samsunspor'un özellikle hücum hattının önemli oyunculardan kurulu olduğuna işaret ederek, "Tedbir almamız gerektiğini biliyorduk, daha önceki haftalara göre doğru savunma yaptık. Birçok pozisyona girdik." dedi.

Sezonun ilk yarısındaki maça benzer şekilde son dakika golüyle berabere kaldıklarını hatırlatan Diyadin, "Son dakika golüyle üzüldük. Bu oyunun, mücadelenin karşılığı kesinlikle üç puan olmalıydı. Üç puanı kesinlikle hak ettiğimizi düşünüyorum. 2-2'den sonra bile zeminden dolayı boş kaleye golü atamadığımız pozisyon var. Ama oyuncularımın istekleri, mücadeleleri, oyunu doğru oynama arzuları bizim için sevindirici. Hak ettiğimiz bir galibiyeti alamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çapa: "En ufak endişemiz yok"

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Gençlerbirliği'nin kontrataklarla etkili olmaya çalıştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Enteresan bir maç oldu. Oyun olarak geçen haftaki oyunumuz çok iyiydi ama skor kötüydü, beraberlik bizi üzmüştü. Bugün oyun istediğimiz gibi asla değildi. Mücadele iyiydi, iki defa geriye düşmemize rağmen beraberliği yakalamamız bizim adımıza güzeldi. Bizim ilk haftalardaki oyunumuzu, şu an rakiplerimiz bize karşı oynamaya başladı. Bunu çözmemiz gerekiyor. Bunu yapacağız, en ufak endişemiz yok."

Süper Lig'e çıkacaklarına inandığını dile getiren Çapa, "İlk 6 için hedef belirlemiştik. Mutlaka ilk 6'nın içerisinde olacağız. Sıralama olarak tam neresi olur bilmiyorum ama ilk 6'da yer alacağız. Sezon sonunda inşallah direkt çıkabilecek pozisyonu alırız ama öyle olmasa da bir üst lige çıkmak için mutlaka play-off'ta mücadelemizi vereceğiz." diye konuştu.