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Gençlerbirliği yenilenme çalışması yaptı

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Gençlerbirliği yenilenme çalışması yaptı

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Balıkesirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Balıkesirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, Beypiliç Boluspor galibiyetinin ardından bir gün izin yapan başkent ekibi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda top kapma oyunuyla sürdü. Kırmızı-siyahlılar, dar alanda çift kale maçla günü tamamladı.

Gençlerbirliği, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Balıkesirspor-Gençlerbirliği karşılaşması, 2 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Gençlerbirliği yenilenme çalışması yaptı

Gençlerbirliği yenilenme çalışması yaptı

Gençlerbirliği yenilenme çalışması yaptı

Gençlerbirliği yenilenme çalışması yaptı

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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Haber: Gençlerbirliği yenilenme çalışması yaptı - Haberler Spor
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