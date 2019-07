Gençlerbirliği yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dün, Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran Mevkinde bulunan bir otelde ikinci etap kampına başlayan Ankara ekibi, yeni sezon hazırlıklarına konakladıkları otelin antrenman sahasında çalışma yaparak devam etti.

.Antrenman öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Gençlerbirliği'nin genç futbolcularından Berat Ayberk Özdemir, Erzurum'da yaptıkları kampın ardından dün Bolu'da çalışmalara yeniden başladıklarını belirtti.

Erzurum'da çok güzel bir kamp geçirdiklerini anlatan Özdemir, "Orada 2 tane de güzel hazırlık maçı yaptık. Sonuçlar bence istediğimiz gibiydi. Oyun da öyleydi. Çok güzel ışıklar verdik. İki maçtan çok güzel dersler çıkardık. Şu an Bolu'dayız çalışmalarımıza dün başladık. Her gün üstüne koyarak devam etmek istiyoruz." dedi.

Özdemir, geçen sezon Spor Toto 1. Lige düşen ve bir yıl aranın ardından yeniden süper lige çıkan Gençlerbirliği kulübünün yerinin her zaman burası olduğunu belirterek, "Gençlerbirliği Süper Lig'e ait bir kulüp. Biz sadece geçen sezon 1. Lige bir selam verip çıktık. Bu sezon da genç ve dinamik bir kadroya sahibiz. Süper lige bunu yansıtıp ligde kalıcı olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kulübün yakalayacağı havaya ve atmosfere göre ligde üst sıralara oynamak istediklerini de sözlerine ekleyen Özdemir, "Yeni transferlerimiz gelecek. Takımımıza katılacak ağabeylerimiz olacak. Çok güzel bir birliktelik yakaladığımızı düşünüyorum. Bunların üstüne koyarsak ligi ilk sıralarda da bitirmek mümkün olabilir. Ligde de kalıcı olacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

-Yeni sezon hazırlıkları

Ankara ekibi yeni sezon hazırlıkları kapsamında başladıkları ikinci etap kampının ikinci gününde gerçekleşen antrenmana koşu ve ısınma hareketleri yaparak başladı.

Daha sonra istasyon çalışması yapan Gençlerbirliği takımı yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı pas ve dar alan çalışması ile tamamladı.

Kaynak: AA