Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, hazırlıklarını İlhan Cavcav Tesisleri'nde sürdüren başkent ekibi, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde günü tek antrenmanla geçirdi.

Isınma hareketleri ve koşu çalışmasıyla başlayan antrenman, son bölümde dar alanda yapılan çift kale maç ile noktalandı.

Antrenmana yeni transferler Kazenga LuaLua ile Aaron Tshibola da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak