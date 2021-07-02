Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti

Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde günün ilk antrenmanında kuvvet çalışması yapan ve salonda çalışan futbolcular, akşam ise toplu oyun oynadı.

Isınma hareketleri ile başlayan akşam antrenmanı daha sonra pas, koordinasyon ve dar alan oyunuyla devam etti. Yaklaşık doksan dakika süren idman, dar alanda çift kale maç ile tamamlandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak