Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti

Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde günün ilk antrenmanında kuvvet çalışması yapan ve salonda çalışan futbolcular, akşam ise toplu oyun oynadı.

Isınma hareketleri ile başlayan akşam antrenmanı daha sonra pas, koordinasyon ve dar alan oyunuyla devam etti. Yaklaşık doksan dakika süren idman, dar alanda çift kale maç ile tamamlandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Lütfü Türkkan Mustafa Varank Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Şener Şen Selin Şekerci Yiğit Marcus Aral
Spor Fatih Terim Diego Costa Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 20:06:11. #1.15#

title