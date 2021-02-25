Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

25.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:06
Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların 5'e 2 pas uygulamaları yaptığı idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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