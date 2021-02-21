Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cuma günü Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yukatel Denizlispor ile oynanan maçta forma giyen oyuncular koşu çalışmasıyla günü tamamladı.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, diğer grupta yer alan oyuncular ise dar alanda yapılan top kapma çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar