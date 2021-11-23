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Gençlerbirliği yemekte buluştu

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Gençlerbirliği yemekte buluştu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kulüp başkanı Niyazi Akdaş'ın düzenlediği yemekte bir araya geldi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kulüp başkanı Niyazi Akdaş'ın düzenlediği yemekte bir araya geldi.

Ligde 26 Kasım Cuma günü Bursaspor'u konuk edecek başkent temsilcisinde, başkan Akdaş'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, yemekte buluştu.

Yemekte konuşma yapan Akdaş, "Sizlere güveniyoruz. Bize nice mutluluklar yaşatacağınızdan da eminim. Aile olarak hep bir aradayız ama bir de birlikte bir akşam yemeği yemek için sizleri davet etmek istedim. Sizler, her biriniz, değerli insanlar ve futbolcularsınız. Buna canıgönülden inanıyorum. Umuyorum ki bu hafta itibarıyla yeniden galibiyet sevinçleri yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Neşeli geçen gecenin ardından futbolcular, Akdaş'a teşekkür ederek restorandan ayrıldı.

Gençlerbirliği yemekte buluştu

Gençlerbirliği yemekte buluştu

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri

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