Gençlerbirliği yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek
25.02.2021 14:03 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:06
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki Gençlerbirliği, ligde son 8 maçtır kazanamıyor.
Süper Lig'de bu sezon oynadığı 24 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyetle son sırada yer alan Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor'u yenerek çıkışa geçmeye çalışacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu