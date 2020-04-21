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Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü, Eskişehirspor, Kaan Öztürk, Spor

Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'nden, Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı

Gençlerbirliği Kulübü ve MKE Ankaragücü Kulübü, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

21.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:14
Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'nden, Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı

Gençlerbirliği Kulübü ve MKE Ankaragücü Kulübü, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Eskişehirspor'un genç futbolcusu Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kaan Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklamada da kazanın büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Kaynak: AA

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