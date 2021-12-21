Gençlerbirliği, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında deplasmanda lider Bereket Sigorta Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda top kapma oyunuyla devam etti. Futbolcular, antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda çift kale maç yaptı.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda 26 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. ???????