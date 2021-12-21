Gençlerbirliği, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
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Gençlerbirliği, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında deplasmanda lider Bereket Sigorta Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında deplasmanda lider Bereket Sigorta Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda top kapma oyunuyla devam etti. Futbolcular, antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda çift kale maç yaptı.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda 26 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. ???????

Gençlerbirliği, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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