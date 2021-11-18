Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü sahasında Tuzlaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü sahasında Tuzlaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki antrenmana kırmızı-siyahlı futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Dar alanda pas ve pres organizasyonlarıyla devam eden antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği kaydedildi.

Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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