Gençlerbirliği Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü Tuzlaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü Tuzlaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Başkent temsilcisi, İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Pas-koordinasyon ve dar alanda top kapma oyunuyla süren antrenman, dar alanda taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.
Gençlerbirliği hazırlıklarına yarın devam edecek.
AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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