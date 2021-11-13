Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü başkentte karşılaşacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü başkentte karşılaşacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı takım, İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, daha sonra dar alanda top kapma oyunuyla sürdü. Antrenmanın son bölümünde futbolcular taktik ve gol çalışması ile idmanı tamamladı.

Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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