Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçı hazırlıklarına başladı

15.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:27
Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçı hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 17 Aralık Perşembe günü evinde TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 17 Aralık Perşembe günü evinde TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı futbolcular, bir günlük iznin ardından İlhan Cavcav Tesisleri'nde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından dar alanda üç devreli çift kale maç oynadı.

Gençlerbirliği ile Tuzlaspor arasında 17 Aralık Perşembe günü Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak maçı, hakem Koray Gençerler yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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