Gençlerbirliği, tüm Ankaralıları stada çağırıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, taraftarlarıyla bütünleşmek adına, "Haydi gençler, hepimiz Ankara'yız, biz biriz ve sensiz olmaz" sloganlarıyla tüm Ankaralıları stada çağıran bir kampanya başlattı.