Gençlerbirliği, tüm Ankaralıları stada çağırıyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, taraftarlarıyla bütünleşmek adına, "Haydi gençler, hepimiz Ankara'yız, biz biriz ve sensiz olmaz" sloganlarıyla tüm Ankaralıları stada çağıran bir kampanya başlattı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, taraftarlarıyla bütünleşmek adına, "Haydi gençler, hepimiz Ankara'yız, biz biriz ve sensiz olmaz" sloganlarıyla tüm Ankaralıları stada çağıran bir kampanya başlattı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Pandemi sürecinde maçlarımızı tüm Ankaralılar açık havada güzel bir etkinlik olarak düşünebilirler. Tüm Ankaralılara aşı protokollerini tamamlayarak, 'Aşını ol gel!' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak