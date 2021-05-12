Gençlerbirliği, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
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Gençlerbirliği, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Gençlerbirliği, Süper Lig'in son haftasında 15 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in son haftasında 15 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda yenilenme çalışmaları gerçekleştirdi.

Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda yapılan gol çalışmasıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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