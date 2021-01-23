Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının ardından
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Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının ardından

23.01.2021 18:51 | Son Güncelleme: 23.01.2021 18:51
Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının ardından

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 yendikleri maçta oyuncularına performansları için teşekkür etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 yendikleri maçta oyuncularına performansları için teşekkür etti.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, geldikleri günden bu yana takımı geliştirecek çalışmalar yaptıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Trabzonspor arması her zaman yukarı oynar ve kazanmak zorundasın. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Gelişirken maç kazanıyoruz. 12 maç 8 galibiyet. Her galibiyetten sonra öz güvenimiz daha da gelişiyor. Kalecimiz, kaptanımız Uğurcan bize güven veriyor. Savunma bloğu çok iyi oynuyor. Ön tarafımız aynı şekilde. Yeterli mi, değil. Hem oyun hem de oyuncu olarak üzerine koymamız lazım. Mevcut oyuncu grubundan memnunum. Trabzon şehrinin ve taraftarının bize verdiği enerjiyi hissediyoruz. Taraftarımıza armağan olsun. İlk devre bitti ama ara yok. Dünyanın da ülkemizden de yaşadığı sağlık durumunda futbol insanları ayakta tutuyor. Günleri karıştırdık artık. Bazen eleştirirken lütfen hırpalamadan eleştiriyi ortaya koysunlar. İnsanlar bu durumda oyunu seyrederken, onlara doğru örnek olalım."

Medipol Başakşehir'le oynayacakları Süper Kupa maçına da değinen Avcı, "Süper Kupa, daha önce Cumhurbaşkanlığı Kupası adı altındaydı. Trabzonspor'un bu kupaları çok. Umarım bunlardan birine bende başında olarak sahip olurum. Güzel maç olur. Ligin iyi takımlarından biriyle oynayacağız." yorumunu yaptı.

Transfer sorularını da yanıtlayan Avcı, "Oyun felsefemize uygun, oyuncu profillerinin tespitlerini yapıyoruz. Trabzonspor takımı her zaman hedefe oynar. Verimli topraklarından da oyuncu kullanacak. Bazı yerlerde hiç alternatifim yok. Abdulkadir Ömür, Türk futbolunun en iyi oyuncularından birisi, kadromuzda alternatifsizdi. Onu da kaybettik. Trabzonspor'un kasasını da düşünerek hareket edeceğiz. Kalitemizi artıracak oyuncu grubuna ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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