Gençlerbirliği, Trabzonspor maçına hazır
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Gençlerbirliği, Trabzonspor maçına hazır

22.01.2021 19:33 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:36
Gençlerbirliği, Trabzonspor maçına hazır

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile yarın sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile yarın sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma oyununun ardından çift kale maç yaptı.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, antrenman öncesinde takımla bir araya gelerek Trabzonspor maçında başarı diledi.

Kırmızı-siyahlılarda tedavilerine devam edilen Nordfeldt ve Johansson'un durumu maç saatinde belli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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