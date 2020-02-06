Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

06.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:05

Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Süper Lig 21. hafta Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı Cumartesi günü gerçekleşecek. Gençlerbirliği'nin deplasmanda mücadele edeceği müsabakada bordo mavili takım için alması gereken kritik bir üç puan olacak. Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı hakemi haberimizde.

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lig'in puan tablosunda Trabzonspor 38 puan ile 3. sırada yerini alırken Gençlerbirliği, 21 puan ile 13. sırada bulunuyor. Bordo mavili tkaım için hayati önem taşıyan oyun, 8 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 17.00'de Eryaman Stadyumunda gerçekleşecek. Maç, Bein Sports 2 kanalından canlı olarak aktarılacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

Gençlerbirliği evsahipliğinde düzenlenecek karşılaşmayı yerinde izlemek isteyen futbol severler için bilet fiyatları şöyle:

VIP: 250 TL

Batı Tribün (Sağ ve Sol Kapalı): 150 TL

Doğu Tribün (Maraton): 100 TL

Güney Tribün (Kale Arkası) : 75 TL

Misafir Takım : 90 TL

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ

Sivasspor, Başakşehir ve Trabzonspor arasındaki liderlik mücadelesinin yönünü değiştirebilecek maç Cumartesi günü oynanacak. Maçın hakemliğini Hüseyin Göçek üstlenecek. Serkan Ok birinci, İlker Takpak ikinci yardımcı hakem olacak ve Murat Erdoğan'da dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.