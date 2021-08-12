Gençlerbirliği TFF 1. Lig'de sezonun ilk maçında Eyüpspor'u ağırlayacak
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Gençlerbirliği TFF 1. Lig'de sezonun ilk maçında Eyüpspor'u ağırlayacak

Gençlerbirliği TFF 1. Lig'de sezonun ilk maçında Eyüpspor'u ağırlayacak
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'de sezonun açılış maçında yarın Eyüpspor'u konuk edecek.

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'de sezonun açılış maçında yarın Eyüpspor'u konuk edecek.

Gençlerbirliği-Eyüpspor karşılaşması Eryaman Stadyumu'nda yarın saat 20.30'da başlayacak.

Süper Lig'e geçen sezon veda eden Gençlerbirliği, yeni başkanı Niyazi Akdaş ve teknik direktörü Metin Diyadin yönetiminde kadrosunu 23 yeni isimle büyük oranda yeniledi.

54. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupasını, MKE Ankaragücü'ne penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayarak kazanan Gençlerbirliği, açılış maçında galip gelerek sezona da 3 puanla başlamayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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Gençlerbirliği TFF 1. Lig'de sezonun ilk maçında Eyüpspor'u ağırlayacak - Haberler Spor
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