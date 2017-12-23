Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 20. Dakikada Oyuncusunu Oyundan Aldı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, sarı kart gören oyuncusu Ahmet Oğuz'u 20. dakikada oyundan aldı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Bursaspor maçının 20. dakikasında sürpriz bir değişikliğe imza attı.

Bursaspor'un sürekli sol kanattan yüklenmesi ve sağ bekte forma giyen Ahmet Oğuz'un sarı kart görmesi sonrasında genç oyuncuyu kenara alan Ümit Özat, sahaya ise Murat Duruer'i dahil etti.

Ahmet Oğuz oyundan çıkarken karara tepki gösterirken Ümit Özat, oyuncusunun atılmaması adına böyle bir karar vermiş oldu.

(Yeni Şafak)

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YORUMLAR (4)

  • KSY:
    Bu ümit Özat terim Bülent Uygun valla kulüpler bunlara verecek parayı malzeme cilerine verse takımı bunlardan iyi tanır iyi yönetir uygun antebii düşürdü bucayi yok etti Osmanlı sonda birinci teknik direktör Luk bu olsa gerek:))
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  • MANDRAKE:
    Bu Haberle İlgili Yorumunuzu Yazınben olsam gencleri Katar`li seyhlere satarim. en azindan 300-400 milyon euro yapar bu takim. en fazla 6-7 sene icinde de sampiyon. .
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    ISPARTALI 9MUSKALI: ŞAPKADAN TAVŞAN CIKARMAYA CALISIYON AMA ELINE YUZUNE BULASTIRIYON MANDRAKE :) :) :) :) :) :) :)
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