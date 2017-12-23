Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 20. Dakikada Oyuncusunu Oyundan Aldı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Bursaspor maçının 20. dakikasında sürpriz bir değişikliğe imza attı.

Bursaspor'un sürekli sol kanattan yüklenmesi ve sağ bekte forma giyen Ahmet Oğuz'un sarı kart görmesi sonrasında genç oyuncuyu kenara alan Ümit Özat, sahaya ise Murat Duruer'i dahil etti.

Ahmet Oğuz oyundan çıkarken karara tepki gösterirken Ümit Özat, oyuncusunun atılmaması adına böyle bir karar vermiş oldu.

(Yeni Şafak)