Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: 'Oyuncularımı kutluyorum' İlk golde şanslı olduklarını kaydeden Hamza Hamzaoğlu, şöyle konuştu: "Göktuğ'un topu elinden kaçırması bizim adımıza şanstı.

İlk golde şanslı olduklarını kaydeden Hamza Hamzaoğlu, şöyle konuştu:

"Göktuğ'un topu elinden kaçırması bizim adımıza şanstı. Bu golden sonra oyunu daha kontrollü olarak sürdürmemizi sağladı. İyi oyundan ziyade stratejik hamleler yapmak ve oyunlar oynamak gerekiyor. Bugün önemli olan 3 puanı almaktı. Bunda da başarılı olduk. Oyuncularımı kutluyorum. Sıcak hava ve neme rağmen kararlılıkla ve fedakarlıkla maçın sonuna kadar o mücadeleyi gösterdiler."

Hamzaoğlu, yeni sezonun 11 Eylül'de başlamasının normal ve doğru olduğunu söyledi.

Yabancı kuralının "çocuk oyuncağına dönüştüğünü" ifade eden Hamzaoğlu, şunları söyledi:

"Her sene bir şeyler yapıyoruz.Önce düşünüp sonra hareket etmeyi sevmiyoruz. 2-3 gün üzerinde dursak daha sağlıklı şeyler çıkabilir. Hep bir şeyleri değiştiriyoruz. Sınırlamalara karşıyım. Eliniz rahat olmalı, iyi oyuncu varsa almalısınız. Önemli olan yabancının sayısı, sınırlaması değil, bunu çözemiyoruz. Burada sorun kulüplerin imkanlarını maalesef çok kötü şekilde kullanan hem yönetimler hem teknik heyetler, yabancı sınırlaması filan değil. 10 lira kazanırken, 100 lira harcamak mantık dışı."

Hamzaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonunun kulüplere ekstra destek vermemesi gerektiğini belirterek, "Batan batsın, doğru işler yapanlar kalsın." ifadesini kullandı.

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, "İçinde bulunduğumuz sürece alacağımız galibiyetle son vermek istiyorduk ama bunu başaramadığımız ve taraftarımızı sevindiremediğimiz için üzgünüz." ifadesini kullandı.

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, müsabakanın ilk yarısının planladıkları şekilde devam ettiğini ancak 33. dakikada yedikleri kötü bir golle geriye düştüklerini belirtti.

İlk yarının kalan dakikalarında rakip yarı sahada girişimlerinin devam etmesine rağmen rakiplerinin ilk yarıyı 2-0 önde tamamladığını bildiren Palut, şunları kaydetti:

"İkinci yarı sağlık olarak yüzde 100 olmamasına rağmen Napoleoni hamlesi ile hücumsal etkinliğimizi arttırmak istedik. Bu sefer aldığımız risklerden ötürü oyun geçiş oyununa döndü ve oyun disiplininden koptuğumuz anlar oldu. Buna rağmen rakip ceza sahasında girişimlerimiz sürdü ama son vuruşu yapamadık. İstemediğimiz bir sonuçla sahadan ayrıldık. İçinde bulunduğumuz sürece alacağımız galibiyetle son vermek istiyorduk ama bunu başaramadığımız ve taraftarımızı sevindiremediğimiz için üzgünüz."

Kaynak: Hürriyet