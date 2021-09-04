"Gençlerbirliği Taraftar Token" 6 Eylül'de satışa sunulacak
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"Gençlerbirliği Taraftar Token" 6 Eylül'de satışa sunulacak

'Gençlerbirliği Taraftar Token' 6 Eylül'de satışa sunulacak
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile Bitci Teknoloji AŞ arasında "Gençlerbirliği Taraftar Token" anlaşması yapıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile Bitci Teknoloji AŞ arasında "Gençlerbirliği Taraftar Token" anlaşması yapıldı.

Gençlerbirliği Başkan Vekili Arif Ölmez, yaptığı açıklamada, Bitci Teknoloji AŞ ile "Gençlerbirliği Taraftar Token" çıkarılması konusunda sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Bu iş birliği kapsamında çıkarılacak "Gençlerbirliği Taraftar Token"in 6 Eylül Pazartesi günü avantajlı ön satış fiyatıyla sunulacağını bildiren Ölmez, "Taraftarlarımız ve yatırımcılar 'Gençlerbirliği Taraftar Tokenlarını bitci.com web sitesi ve 'bitci' uygulaması üzerinden satın alabilecekler." ifadelerini kullandı.

İş birliği kapsamında "Bitci" ismi Gençlerbirliği formasının kolunda yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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"Gençlerbirliği Taraftar Token" 6 Eylül'de satışa sunulacak - Haberler Spor
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