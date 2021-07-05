Gençlerbirliği taktik çalıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gençlerbirliği taktik çalıştı

Gençlerbirliği taktik çalıştı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Gençlerbirliği, günü taktik ağırlıklı çift antrenmanla geçirdi.

Yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Gençlerbirliği, günü taktik ağırlıklı çift antrenmanla geçirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, güne kuvvet ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan kırmızı-siyahlılar, dar alanda gerçekleştirilen taktik oyun ve maçla sabah bölümünü tamamladı.

Akşam bölümünde ısınma hareketlerinin ardından pas koordinasyon çalışan futbolcular, dar alanda çift kale taktik maçı yaptı.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenmanlara yeni transfer Ramazan Köse de katıldı.

Gençlerbirliği taktik çalıştı
Gençlerbirliği taktik çalıştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Juventus, Gençlerbirliği'nin genç savunmacısı Abdullah Şahindere'yi denemeye çağırdı
Juventus, Gençlerbirliği'nin genç savunmacısı Abdullah Şahindere'yi denemeye çağırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ali Babacan Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Seray Kaya Kartal Tibet Selin Şekerci
Spor Ali Koç Metin Oktay Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gençlerbirliği taktik çalıştı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 21:02:36. #1.16#

title