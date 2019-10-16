Gençlerbirliği taktik çalıştı
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yapılan antrenman, 1,5 saat sürdü. Başkent ekibi, antrenmanda taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
İdmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı. Kırmızı-siyahlı ekip, antrenmanın ikinci bölümünde ise Antalyaspor maçının taktiği üzerinde durdu.