Gençlerbirliği, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek

Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak.

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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak.

Başkentte Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde 3. maçında Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yenmeyi başaran Gençlerbirliği, Bizati yönetiminde ilk iki maçta Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı da 2-1 mağlup etmişti.

Son 3 maçını da kazanan kırmızı-siyahlılar, puanını 30'a çıkararak küme düşme hattının üstündeki takımlarla puan farkını iyice eritti. Başkent temsilcisi ligde 19. sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği, sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına da 3 puan hedefiyle çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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