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Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

07.02.2020 09:28 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:28
Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

, Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde son maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'e mağlup olan başkent ekibi, haftaya 21 puanla 13. sırada girdi. Bir maçı eksik Trabzonspor ise 38 puanla 3. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sona ermişti.

Kaynak: AA
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