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Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u ağırlayacak

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 16. haftasında yarın lider Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

21.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:14
Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u ağırlayacak

, Süper Lig'in 16. haftasında yarın lider Demir Grup 'u konuk edecek.

Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yükselişe geçen Gençlerbirliği, son maçında başkentte Göztepe'yi 3-1 yenmişti.

Haftaya 17 puanla 12. sırada giren başkent ekibinde sakatlığı bulunan Ahmet Oğuz, bu maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: AA
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