Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak
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Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Hes Kablo Kayserispor 34 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde yer alırken, son iki maçını kaybeden Gençlerbirliği 31 puanla 20. sırada bulunuyor.

Başkent ekibi, alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada rakibini mağlup ederek, kümede kalma yolunda son haftalara umutlu girmeyi amaçlıyor.

Teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde çıktığı ilk 3 maçtan galibiyetle ayrılan kırmızı-siyahlılar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor beraberliğinin ardından oynadığı iki maçı kaybetmişti.

Gençlerbirliği Kulübü, Kayserispor maçı öncesi 2 futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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