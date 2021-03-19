Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek
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Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

19.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:09
Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 31. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 31. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Yeni teknik direktörü Özcan Bizati yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Gençlerbirliği, 11 maçlık galibiyet hasretine son vermişti.

Ligde son sırada bulunan başkent ekibi, Kasımpaşa maçını da kazanıp düşme hattının üzerindeki takımlarla puan farkını azaltmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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