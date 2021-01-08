Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Galatasaray ile karşılaşacak
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Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Galatasaray ile karşılaşacak

08.01.2021 10:17 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:20
Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Galatasaray ile karşılaşacak

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada, hakem Halis Özkahya görev yapacak.

Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, haftaya 19 puanla 16. sırada girdi.

Ligde son 7 maçında 14 puan toplayan başkent ekibi, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yakaladığı çıkışı Galatasaray deplasmanında sürdürmeyi hedefliyor.

Gençlerbirliği, ligin 17. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup etmişti.

Kırmızı-siyahlı ekipte Galatasaray maçı öncesi Giovanni Sio, cezalı durumda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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