Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile karşılaşacak
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Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile karşılaşacak

14.02.2021 10:55 | Son Güncelleme: 14.02.2021 10:58
Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile karşılaşacak

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada, hakem Yaşar Kemel Uğurlu görev yapacak.

Yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak yönetiminde çıktığı ilk maçta İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kalan başkent ekibi, geçen haftayı bay geçmişti.

Bu arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Gençlerbirliği, Beşiktaş maçıyla çıkışa geçmeyi amaçlıyor.

Ligde oynadığı son 6 maçı kazanamayan (5 mağlubiyet, 1 beraberlik) kırmızı-siyahlılar, 20 puanla küme düşme hattında yer alıyor.

Gençlerbirliği'nde sarı kart cezalısı Piris da Motta ile sakatlıkları bulunan Diego Angelo ve Giovanni Sio, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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