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Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

15.02.2020 09:40 | Son Güncelleme: 15.02.2020 09:40
Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak

, Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Okulları Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Sezonun ikinci yarısında oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybeden Gençlerbirliği, 21 puanla 13. sırada yer alıyor.

Başkent temsilcisinde sakatlıkları bulunan Floyd Ayite, Pierre-Yves Polomat ve Arda Kızıldağ, Aytemiz Alanyaspor'a karşı görev yapamayacak.

Sakatlığı geçen Rumen golcü Bogdan Stancu ise teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun görev vermesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.

Kaynak: AA
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