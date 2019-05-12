Gençlerbirliği Süper Lig'de!
STAT: Gaziantep KalyonHAKEMLER: Bahattin Şimşek, Selahattin Altay, Ali TunaGAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay- Uğur, Ahmet, Yalçın, Poepon (Dk.63 Sow), Kerim (Dk.63 Jefferson), Segbefia, Mehmet Erdem, Del Valle, Bjarnason (Dk.
STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Selahattin Altay, Ali Tuna
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay- Uğur, Ahmet, Yalçın, Poepon (Dk.63 Sow), Kerim (Dk.63 Jefferson), Segbefia, Mehmet Erdem, Del Valle, Bjarnason (Dk.76 Gökhan), Erhan
GENÇLERBİRLİĞİ: Emrullah- Ahmet, Yıldırım, Berat, Ahmet İlhan (Dk.85 Stancu), Sessegnon (Dk.75 Bekir), Arnason, Deniz, Selçuk, Alper (Dk.87 Halil İbrahim), Jaılton
GOLLER: Dk.44 Yıldırım, Dk.69 Alper (Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Segbefia, Yalçın,Jefferson (Gazişehir Gaziantep) - Ahmet (Gençlerbiriliği)
Spor Toto 1. Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep'i 2-0 yenen Gençlerbirliği, bitime bir hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
19'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Ahmet'in ceza sahası içerisine gönderdiği ortada Sessegnon'un kafa vuruşu kalecide kaldı.
29'uncu dakikada ev sahibi takımın atağında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Segbefia'nın vuruşunu savunma kale çizgisinden çıkardı.
44'üncü dakikada orta alandan gelişen Gençlerbirliği atağında Sessegnon'un pasıyle buluşan Yıldırım, topu ağlara gönderdi: 0-1.
69'uncu dakikada orta alandan gönderilen pasla ceza sahası içerisinde buluşan Alper'in vuruşu ağlara gitti: 0-2.
- Gaziantep