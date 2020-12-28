Gençlerbirliği, son 5 maçında 10 puan topladı
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Gençlerbirliği, son 5 maçında 10 puan topladı

28.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:53
Gençlerbirliği, son 5 maçında 10 puan topladı

Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 3-2 yenen Gençlerbirliği, puanını 15'e yükseltti.

Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 3-2 yenen Gençlerbirliği, puanını 15'e yükseltti.

Eryaman Stadı'nda oynanan seyir zevki yüksek karşılaşmada Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri Daniel Candeias, Berat Ayberk Özdemir ve kendi kalesine Oğuzhan Çapar attı.

Bu sezon ilk kez 3 gol kaydeden başkent ekibinin ayrıca Giovanni Sio (2) ve Sefa Yılmaz ile bulduğu 3 gol de VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Sezona kötü bir başlangıç yapan kırmızı-siyahlılar, bu sonuçla son haftalardaki çıkışını sürdürdü. Mustafa Kaplan yönetimindeki Gençlerbirliği, son 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda hanesine 10 puan yazdırdı.

Bu sezon şu ana kadar 14 maça çıkan başkent temsilcisi, ilk 9 müsabakasında ise 5 puanda kalmıştı.

Mert Nobre ile sezona başladı

Sezona ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Mert Nobre ile başlayan Gençlerbirliği'nde alınan kötü sonuçların ardından 8. hafta sonunda genç çalıştırıcı ile yollar ayrıldı.

Yönetim, başkent ekibini daha önce birçok kez çalıştıran sportif direktör Mustafa Kaplan'ı yeniden teknik direktörlük görevine getirdi.

Gençlerbirliği, Kaplan yönetimindeki ilk 2 maçından mağlubiyetle ayrılsa da daha sonra çıkışa geçti.

Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenerek rakibinin "namağlup" unvanına son veren kırmızı-siyahlılar, 12. hafta mücadelesinde deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti.

Başkent derbisinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, 14. haftada deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-1 yenildi.

Bugün gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada Hes Kablo Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Gençlerbirliği, 16. haftada Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Berat performansıyla dikkati çekiyor

Gençlerbirliği'nin altyapısından yetişen Berat Ayberk Özdemir, bu sezon perfomansını yükseltti. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, son 3 iç saha maçında da gol atmayı başardı. Performansıyla dikkati çeken Berat, sezon başında Avrupa kulüplerinden transfer teklifi almıştı.

Sezona iyi başlayan Gençlerbirliği'nin Portekizli kanat oyuncusu Daniel Candeias ise gol sayısını 4'e çıkardı. Candeias, Gençlerbirliği'nin bu sezonki en golcü ismi konumunda bulunuyor.

Başkent ekibinin altyapısından yetişen genç savunma oyuncusu Arda Kızıldağ da son 6 lig maçında 90'ar dakika görev yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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